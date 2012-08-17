美国各类经济指标总览--2012/8/17

澳新汇市：澳新货币连续第三日下跌，关注数据面及央行动态
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.[ID:nSB1731894]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(7月) 8.2(6月)
非农业就业岗位(万) 增加16.3(7月) 增加6.4(6月)
平均时薪(%) +0.1(7月) +0.3(6月)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(7月) 持平(6月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.1(7月) +0.2(6月)
实质所得(%) +0.0(7月) +0.6(6月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(7月) +0.1(6月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.2(6月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.5(第二季初值) +2.0(第一季终值)
GDP平减指数(%) +1.5(第二季初值) +2.2(第一季终值)
零售销售(%) +0.8(7月) -0.7(6月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差429.2(6月) 逆差480.4(5月修正值)
雇佣成本(%) +0.5(第二季) +0.4(第一季)
工业生产(%) +0.6(7月) +0.1(6月修正值)
产能利用率(%) 79.3(7月) 78.9(6月修正值)
初请失业金人数(万人) 36.6(8月11日当周) 36.4(8月4日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字696(7月) 赤字600(6月)
领先指标(%) +0.4(7月) -0.4(6月修正值)
个人所得(%) +0.5(6月) +0.3(5月)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(6月) -0.2(5月)
消费者信贷(亿美元) 增加64.6(6月) 增加167(5月修正值)
企业库存(%) +0.1(6月) +0.3(5月)
建筑支出(%) +0.4(6月) +1.6(5月修正值)
消费者信心 65.9(7月) 62.7(6月修正值)
房屋开工(万户) 74.6(7月) 75.4(6月修正值)
建筑许可(万户) 81.2(7月) 76.0(6月修正值)
成屋销售(万户) 437(6月) 462(5月修正值)
新屋销售(万户) 35(6月) 38.2(5月修正值)
工厂订单(%) -0.5(6月) +0.5(5月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(6月修正值) +1.5(5月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(7月) 52.1(6月)
供应管理协会制造业指数 49.8(7月) 49.7(6月修正值)
趸售(批发)库存(%) -0.2(6月) 持平(5月修正值)
进口物价(%) -0.6(7月) -2.4(6月修正值)
出口物价(%) 0.5(7月) -1.7(6月修正值)
单位劳工成本(%) +1.7(第二季初值) +5.6(第一季修正值)
非农业生产率(%) +1.6%(第二季初值) -0.5%(第一季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 田建华/母红;审校 李军
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