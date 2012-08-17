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货币新闻 | 2012年 8月 17日 星期五 22:01 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为73.6

路透纽约8月17日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为73.6(路透调查预估为72.4),7月终值为72.3

* 汤森路透/美国密西根大学8月消费者现况指数初值为87.6(预估为83.0),7月终值为82.7

* 汤森路透/美国密西根大学8月消费者预期指数初值为64.5(预估为66.5),7月终值为65.6

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数创下5月来最高

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数创下2008年1月来最高

* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数创下2011年12月来最低

以下为详细数据:

8月(初值) 7月 6月 5月 4月 3月

信心指数 73.6 72.3 73.2 79.3 76.4 76.2

现况指数 87.6 82.7 81.5 87.2 82.9 86.0

预期指数 64.5 65.6 67.8 74.3 72.3 69.8

一年通胀预期 3.6 3.0 3.1 3.0 3.2 3.9

五年通胀预期 3.0 2.7 2.8 2.7 2.9 3.0 (完)

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--编译 兰秀娟;审校 田建华

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