〔表格〕汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为73.6

澳新汇市：澳新货币连续第三日下跌，关注数据面及央行动态
路透悉尼/惠灵顿2月20日 - 澳元周一连续第三个交易日下跌，之前数次欲有效突破关键技术阻力位0.77美元未果，市场焦点转向本周一系列数据以及央行重要动态。
路透纽约8月17日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值为73.6(路透调查预估为72.4),7月终值为72.3
* 汤森路透/美国密西根大学8月消费者现况指数初值为87.6(预估为83.0),7月终值为82.7
* 汤森路透/美国密西根大学8月消费者预期指数初值为64.5(预估为66.5),7月终值为65.6
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数创下5月来最高
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者现况指数创下2008年1月来最高
* 汤森路透/密西根大学美国8月消费者预期指数创下2011年12月来最低
以下为详细数据:
8月(初值) 7月 6月 5月 4月 3月
信心指数 73.6 72.3 73.2 79.3 76.4 76.2
现况指数 87.6 82.7 81.5 87.2 82.9 86.0
预期指数 64.5 65.6 67.8 74.3 72.3 69.8
一年通胀预期 3.6 3.0 3.1 3.0 3.2 3.9
五年通胀预期 3.0 2.7 2.8 2.7 2.9 3.0 (完)
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--编译 兰秀娟;审校 田建华
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