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市场报道 | 2012年 8月 17日 星期五 22:34 BJT

〔美国经济〕8月10日当周领先指标和增长年率双双攀升--ECRI

路透纽约8月17日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周小幅上升,其增长年率也有所改善,但仍陷入负值区域.

ECRI表示,美国8月10日止当周领先指标(WLI)升至122.8,之前一周为122.5.

该指标的增长年率为负0.6%,之前一周为负1.1%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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