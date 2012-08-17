〔欧洲汇市〕英镑兑欧元和日圆走强,因英国数据好转

* 英镑兑欧元走强,兑日圆触及近六周高位

* 英国数据本周好转提振人气

* 但英镑兑美元走软,因美国数据转强

路透伦敦8月17日电---英镑兑欧元周五走强,兑日圆接近六周高位,因本周公布的一系列英国数据好转,暗示经济状况不如之前料想的疲弱.

本周公布的就业和零售销售数据高于预期,通胀意外攀升,这使英国央行是否会进一步放松政策的前景扑朔迷离,另外,英国央行会议记录显示,会上未讨论降息.

尤其是零售数据转强,其中包括前月数据被大幅上修,提升英国第二季GDP终值被从上修的可能性,初值为萎缩0.7%.

第二季度GDP终值将于下周五公布.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.2%,报0.7838英镑,接近周四触及的逾两周最低0.7813英镑.

英镑兑日圆GBPJPY=R也上扬,尾盘报124.75日圆,稍早触及124.93日圆,追平周四触及的六周高位.

不过,BMO Capital Markets的汇市策略部主管Audrey Childe-Freeman称,英国经济前景"仍然疲弱",建议看好英镑兑日圆,或欧元,而不是英镑兑美元.

英镑兑普涨的美元走软,因今日公布的美国消费者信心指数强于预期.

本周公布的美国数据喜忧参半,但强劲数据的数量足以使美国联邦储备理事会(FED,美联储)进一步放缓政策的预期降温,美元受到提振.

英镑兑美元GBP=D4回落0.3%,报1.5686美元,低于周四触及的两周半高位1.5745美元,且本周可能收在位于200日移动均线切入位1.5717美元的技术阻力位之下.

英镑/美元还可能收在200周移动均线切入位1.5703美元之下,这可能导致下周进一步上扬有困难.

英镑兑欧元的涨势也可能受限,因市场预期欧洲央行可能在下月采取行动压低西班牙和意大利借贷成本,致使交易商不愿过大规模地抛售欧元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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