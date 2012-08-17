〔英国债市〕英债自六周低点反弹,在震荡交投中跟随德债升势

路透伦敦8月17日电---英国政府公债周五在清淡交投中上扬,追随德债走势,但在德国总理梅克尔称支持欧洲央行(ECB)危机应对策略后,英债日内稍早触及六周低点.

9月英债期货FLGU2收高17个跳动点,报119.90,稍早时一度创下六周新低119.55,较周四低位低1个跳动点.截至1530GMT,成交量远低于均值,报65,000口.

英债全线走势与德债一致,但表现稍逊一筹.周四时英债大幅下跌,因零售销售数据高于预期以及新债发售打压,期间欧元区鲜有新债供应.

10年期英债收益率GB10YT=RR下跌2个基点,报1.67%,较可比德债收益率EU10YT=RR利差走阔1个基点至18个基点.

欧洲股市周五上涨0.5%,德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉行动后,投资者风险情绪改善.梅克尔周四稍晚时也曾敦促其它欧洲国家尽快行动,促成更为紧密的财政政策整合.

不过,Monument Securities分析师Marc Ostwald表示,投资者料谨慎对待梅克尔的观点.他说,梅克尔对欧洲央行帮助地区高负债国更多行动的支持,仍取决于其它欧洲国家所抗拒的进一步财政改革.

下周英国迎来的主要经济数据,是周二的公共部门净借款和周五的第二季国内生产总值(GDP)修正值.

英国公债发售脚步将在下周加快,届时英国债务管理局(DMO)将在周二标售12.5亿英镑规模、到期日为2029年的通膨保值债券.周四则将标售37.5亿英镑、票息为5%的2018年到期的公债.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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