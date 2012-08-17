〔欧元债市〕短期西班牙和意大利公债收益率下跌,投资者期待9月ECB行动

* 短期西班牙和意大利公债收益率下降,因市场预期ECB干预行动

* 梅克尔支持德拉及言论提振风险较高的资产

* 德债期货在震荡交投中逆转跌势

路透伦敦8月17日电---短期西班牙和意大利公债价格周五上扬,部分交易商担心他们对欧洲假日季节结束,政策制定者推出新的危机治理措施判断有误.

德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)危机应对策略,强化了欧洲央行干预的前景,尽管购债计划要取决于西班牙和意大利要先向欧元区救助基金寻求救助.

交易商和策略师称,回购市场缺乏西班牙公债(银行回购市场使用该国公债作为贷款担保物),也促使投资者在现货市场上部分买入,因其需要回补空仓.

"市场的担心是,如果做空西班牙或意大利(公债),那么可能会在几周内陷入与欧洲央行有关的难题中."法国农业信贷银行固定收益策略部门全球主管David Keeble表示.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB下跌26个基点,报3.67%;五年期公债收益率下跌22个基点,报5.4%.10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌9个基点,报6.5%.

意大利短期公债收益率亦下挫.两年期公债收益率IT2YT=TWEB跌16个基点,报3.13%.五年期公债收益率下降7个基点,报4.78%.

随着9月份的临近,较短期的西班牙和意大利公债收益率预计将继续下跌.料欧洲央行将在9月时下次政策会议上公布计划的更多细节.

欧洲央行将在9月6日举行下次政策会议.

周五美国数据较为乐观,且梅克尔发布支持欧洲央行总裁德拉吉干预计划的言论,显示政策制定者正在试图形成统一战线.风险资产受到提振.

10年期德国公债收益率DE10YT=TWEB下跌3个基点,报1.49%,不过分析师称,技术图表显示近期涨势将会有所延续.

德债期货FGBLc1逆转稍早跌势,收高26个跳动点,报142.12(完)

--编译 洪曦;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>