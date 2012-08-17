〔纽约期市〕原糖期货从两个月低位反弹,可可期货上扬

路透纽约/伦敦8月17日电---ICE原糖期货周五触及两个月低位后转升,有望录得14个交易日内首日收涨,因对欧洲央行干预欧元区债务危机的希望重燃.

可可期货跳升,因担忧主要可可豆产地科特迪瓦(象牙海岸)的安全形势.阿拉比卡咖啡期货在触及八周低位后由跌转升,因德国总理梅克尔对欧洲央行干预债市表示支持,引发商品全面买盘.

ICE指标10月原糖期货SBc1微升0.03美分,报每磅20.18美分,该合约稍早触及6月15日以来最低水平20.11美分.

"咖啡和期糖的确受创,应该出现一定幅度的空头回补反弹,因低价格会吸引逢低吸纳的投资者买入,"芝加哥Price Futures Group的分析师Jack Scoville表示.

"两个市场过去数周遭受重创,周末前出现空头回补反弹并非大意外."

连续13日的跌势使原糖期货的14日相对强弱指标呈现超卖状态.

交易商指出,尽管全球第二大甘蔗种植国印度的天气状况有所改善,但该国雨季降水量仍低于平均水平,扶助支撑价格.本月迄今,原糖价格已回落逾10%.

伦敦10月白糖期货LSUc1持平,报每吨559.50美元.

可可期货跳升,但仍陷于区间内,因交易商关注科特迪瓦的安全形势.近期该国爆发的一连串袭击时间引发市场担忧.

ICE-12月可可期货CCc2上涨42美元,或1.8%,报每吨2,442美元,该合约周一触及全年11月以来最高2,501美元.

伦敦12月可可期货LCCc2上扬18英镑,或1.1%,报每吨1,631英镑.

阿拉比卡咖啡期货受全面空头回补买盘推动转跌为升.ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2上涨1.40美分,或0.9%,报每磅1.6320美元,稍早挫至次月合约6月26日以来最低1.6025美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2小跌1美元,报每吨2,102美元.(完)