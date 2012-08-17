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市场报道 | 2012年 8月 18日 星期六 05:13 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货持稳至上涨,本周结束前市场陷入震荡

路透8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五持稳至上涨,本周结束前市场交投震荡.此前CBOT玉米期货在夏季涨至纪录高位.

由于今年美国乾旱造成玉米产量减少,进而导致库存增加,投资人对于卖盘犹豫不决,玉米受到支持.

此外,市场担忧澳洲和黑海地区乾旱令小麦上涨,连同现货市场强劲和库存减少扶助大豆上升,也都提供了支撑.

一位农业气象学者周五表示,美国已受旱情影响的中西部区域又将重现乾旱天气,这为玉米和大豆的种植季末尾注入不利因素.

昨日伊利诺斯州中部和印第安纳州中间靠西地区迎来一些不错的降雨,不过对于玉米来说时机太晚,对于大部分大豆而言亦是如此.

12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报59.

12月玉米合约CZ2微跌1/4美分,结算价报8.07-1/4美元.

今日CBOT玉米期货大约成交量为197,111口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 李军

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