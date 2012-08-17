〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货持稳至上涨,本周结束前市场陷入震荡

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五持稳至上涨,本周结束前市场交投震荡.此前CBOT玉米期货在夏季涨至纪录高位.
由于今年美国乾旱造成玉米产量减少,进而导致库存增加,投资人对于卖盘犹豫不决,玉米受到支持.
此外,市场担忧澳洲和黑海地区乾旱令小麦上涨,连同现货市场强劲和库存减少扶助大豆上升,也都提供了支撑.
一位农业气象学者周五表示,美国已受旱情影响的中西部区域又将重现乾旱天气,这为玉米和大豆的种植季末尾注入不利因素.
昨日伊利诺斯州中部和印第安纳州中间靠西地区迎来一些不错的降雨,不过对于玉米来说时机太晚,对于大部分大豆而言亦是如此.
12月合约高于全部关键的移动均线.九日相对强弱指标报59.
12月玉米合约CZ2微跌1/4美分,结算价报8.07-1/4美元.
今日CBOT玉米期货大约成交量为197,111口.(完)
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--编译 洪曦;审校 李军
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。