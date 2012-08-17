〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货在清淡交投中上涨,受助于现货市场强劲

路透8月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)新作11月大豆期货周五上涨1.3%,交易商称因现货市场走强和投资者预期出口需求将持续.

昨日在伊利诺斯州Decatur以及爱荷华州Cedar Rapids 和Council Bluffs的现货大豆价格上涨,反映出在现货压榨利润率较高以及农户卖盘清淡的市况下,国内大豆压榨商的需求强劲.

整周交投清淡,这种势头延续到了周五.大豆期货成交量预计在接近10万口.自2011年11月4日迄今以来,成交量还未跌破10万口.

11月大豆合约本周收盘接近持平,因现货市场持坚抵消了本周美国中西部降雨可能提振产量前景的影响.

天气预报称,美国中西部将再度出现干燥天气.此前周四中西部的中部地区降雨量在1.0-1.5英寸,印第安纳中西部地区降雨量在2.5英寸.

11月大豆期货SX2大涨20-1/2美分,报16.45-3/4美元.

9月豆粕合约SMU2涨6.2美元,收报每短吨522.7美元.

9月豆油合约BOU2升0.07美分,报每磅53.11美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为99,335口,豆粕期货为46,810口,豆油期货为49,277口.

以下为CBOT农产品期货在2010GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 807.25 -0.25 0.0% 24.9%

CBOT大豆Sc1 1645.75 20.50 1.3% 37.3%

CBOT豆粕SMc1 522.70 6.20 1.2% 68.9%

CBOT豆油BOc1 53.11 0.07 0.1% 2.0%

CBOT小麦Wc1 874.50 12.75 1.5% 34.0%

CBOT稻米RRc1 1542.00 10.00 0.7% 5.6%

EU小麦BL2H0 263.00 3.25 1.3% 29.9%

NYMEX原油期货CLc1 96.09 0.48 0.5% -2.8%

道琼工业指数.DJI 13,275 25 0.2% 8.7%

现货金XAU= 1615.40 1.10 0.1% 3.3%

欧元/美元EUR= 1.2330 -0.0024 -0.2% -4.8%

美元指数.DXY 82.5680 0.2110 0.3% 3.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 714 -6 -0.8% -58.9%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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