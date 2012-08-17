〔全球金市〕铂金录得2月底来最大单周涨幅,因南非铂金矿发生劳工骚乱

* 铂金系金属受供应忧虑推动上扬,之前铂金矿发生劳工骚乱导致34人死亡

* 铂金触及六周高位,录得2月以来最大单周涨幅

* 黄金持稳,因美联储再推刺激举措的前景不确定

路透纽约8月17日电---铂金系金属周五上扬,因南非大型铂金矿发生的多人致死的劳工骚乱,导致市场预期该国供应将进一步减少,进而引发投机性买盘.

铂金日内攀升逾2%,本周收涨5.5%,为2月底以来最大单周涨幅.钯金大涨4%,录得7月初以来最大单日涨幅.

不过,铂金和钯金仍远低于今年稍早触及的高位.欧债危机和全球经济成长放缓抑制汽车生产,导致铂金系金属价格承压.

全球第三大铂金矿商Lonmin (LMI.L)表示,自上周五位于南非的铂金矿爆发劳工骚乱以来,已停产六日,产量减少约15,000盎司.该公司表示,可能无法实现全年生产75万盎司的目标.

1826 GMT,现货铂金(白金)XPT=升2.3%,报每盎司1,467.38美元,盘中触及六周高位1,469.40美元.现货钯金XPD=大涨4.2%,报每盎司603.75美元.

根据路透初步数据,纽约商品交易所铂金期货成交量接近16,000口,较30日均值高出40%.美国钯金成交量也高于正常水平.

黄金价格周五持平,因有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会再推刺激举措的前景存在不确定性.

现货金XAU=小涨0.30美元,报每盎司1,614.60美元.本周收跌0.3%.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ2收跌0.20美元,报1,619.40美元.成交量较30日均值低逾50%.

现货银XAG=回落0.6%,报每盎司28美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1619.40 0.20 0.0 1613.30 1623.00 69,728

COMEX白银期货 SIN2 28.002 -0.210 -0.7 27.960 28.290 22,602

COMEX铂金期货 PLN2 1473.10 37.90 2.6 1435.50 1475.00 14,688

COMEX钯金期货 PAU2 605.10 21.65 3.7 582.90 608.80 5,010

现货金 XAU= 1614.60 0.30 0.0 1612.28 1619.60

现货银 XAG= 28.000 -0.180 -0.6 28.040 28.340

现货铂金 XPT= 1467.38 32.88 2.3 1440.50 1469.50

现货钯金 XPD= 603.75 24.55 4.2 585.00 605.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 母红;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=