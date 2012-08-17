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市场报道 | 2012年 8月 18日 星期六 04:09 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨0.19%,Nasdaq指数收高0.46%

路透纽约8月17日电---美国股市周五收涨,标普500指数持于四年高位附近,衡量市场焦虑程度的关键指标跌至2007年以来最低,暗示市场相信,导致投资者不安的问题可能接近得到解决.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI上扬25.09点,或0.19%,至13,275.20点;标准普尔500指数.SPX收涨2.65点,或0.19%,至1,418.16点.Nasdaq指数.IXIC收高14.20点,或0.46%,至3,076.59点.

本周,道指收高0.5%,标普500指数上扬0.9%,Nasdaq指数收涨1.8%(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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