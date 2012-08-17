〔金属期市〕期铜连续第二天收高,受梅克尔言论和美国正面经济数据提振

* 美国8月消费者信心指数创下三个月高位

* LME期铝自周四触及的三年低位反弹

路透纽约/伦敦8月17日电---期铜价格周五连续第二个交易日上涨,因美国消费者信心指数正面且德国总理梅克尔表态称支持欧元区危机应对策略,抵消了有关中国经济放缓的担忧.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收在每吨7,539美元,高于周四收盘位7,449美元,涨幅为0.9%.

纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜HGU2涨3.7美分,或1.09%,报每磅3.4195美元,接近盘中区间3.4245-3.375美元的顶部.

市场本周收高近1%,为连续第二周上涨.此前市场人士在改善的美国经济数据和有关全球主要央行料采取行动提振经济的期望间加以权衡.

北半球夏季假日令成交量缩减.COMEX期铜成交量在53,925口,较250日均值低14%.价格亦在重要事件前陷入近期区间.这些事件包括8月底美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在杰克森霍尔年会上发言.

周五公布的正面经济数据提振人气,而本周稍早的美国零售销售数据优于预期,已经使投资者喜上眉梢.这些因素帮助期铜战胜欧元走弱带来的压力.

铜市表现胜于整体大宗商品市场.汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB上涨0.36%.

周五数据显示,美国消费者信心指数在8月初改善.7月领先指标亦增长.

汤森路透/密西根大学美国8月消费者信心指数初值升至三个月高位,因零售商促销和较低抵押贷款利率促使美国人扩充购买计划.

德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的危机治理策略,并敦促欧洲其它国家尽快朝向财政政策一体化迈进.梅克尔表示,时间已所剩不多.

LME三个月期锌CMZN3收在每吨1,797美元,自上日创下的一个半月低位反弹,当时收在1,784.5美元.

三个月期锡CMSN3收在18,495美元,周四时收在18,105美元.三个月期铅CMPB3收在1,895美元,上日收在1,847美元.三个月期镍CMNI3收在15,630美元,上日收在15,525美元.

以下为1929 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 341.80 3.55 +1.05 343.60 -0.52

LME期铝 1857.00 15.00 +0.81 2020.00 -8.07

LME期铜 7538.00 89.00 +1.19 7600.00 -0.82

LME期铅 1894.00 47.00 +2.54 2035.00 -6.93

LME期镍 15630.00 105.00 +0.68 18710.00 -16.46

LME期锡 18495.00 390.00 +2.15 19200.00 -3.67

LME期锌 1796.50 12.00 +0.67 1845.00 -2.63

上海期铝 15295.00 95.00 +0.63 15845.00 -3.47

上海期铜 54850.00 430.00 +0.79 55360.00 -0.92

上海期锌 14500.00 120.00 +0.83 14795.00 -1.99

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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