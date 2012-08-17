〔加拿大股市〕连续第二周收高,银行和能源类股提供最大助力

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透多伦多8月17日电---加拿大主要股指周五收高,且连续第二周上涨,此前银行与能源类股上涨以及梅克尔表态支持欧洲央行(ECB)行动提供支撑.
今日股市上涨,表明欧洲债务危机走向解决为市场重燃风险人气,这将惠及加拿大.
银行类股今日为股指上扬贡献最大.加拿大皇家银行(RY.TO)上涨1.0%,报53.99加元.多伦多道明银行(TD.TO)上涨0.9%,报81.24加元.银行预计将在8月底公布季度获利.
德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的危机治理策略,并敦促欧洲其它国家尽快朝向财政政策一体化迈进.梅克尔表示,时间已所剩不多.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE初步收高57.31点,或0.48%,报12,089.89点.该指数本周收升逾1.6%,录得连续第二周上涨.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。