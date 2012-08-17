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市场报道 | 2012年 8月 18日 星期六 05:01 BJT

〔加拿大股市〕连续第二周收高,银行和能源类股提供最大助力

路透多伦多8月17日电---加拿大主要股指周五收高,且连续第二周上涨,此前银行与能源类股上涨以及梅克尔表态支持欧洲央行(ECB)行动提供支撑.

今日股市上涨,表明欧洲债务危机走向解决为市场重燃风险人气,这将惠及加拿大.

银行类股今日为股指上扬贡献最大.加拿大皇家银行(RY.TO)上涨1.0%,报53.99加元.多伦多道明银行(TD.TO)上涨0.9%,报81.24加元.银行预计将在8月底公布季度获利.

德国总理梅克尔表示支持欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的危机治理策略,并敦促欧洲其它国家尽快朝向财政政策一体化迈进.梅克尔表示,时间已所剩不多.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE初步收高57.31点,或0.48%,报12,089.89点.该指数本周收升逾1.6%,录得连续第二周上涨.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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