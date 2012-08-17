〔加拿大汇市〕加元兑美元小跌,因通胀数据弱于预期

人民币汇率：稳定性明显增强，鼓吹大幅贬值存在误导--人民日报
路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透多伦多8月17日电---加元兑美元周五削减涨幅,因该国7月通胀数据不及预期,令加拿大央行将在近期升息的可能性降低.
加拿大统计局周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,市场预估为持平,较上年同期上升1.3%.7月核心CPI较前月下降0.1%,较上年同期上升1.7%.[ID:nSB1731674]
加元/美元CAD=D4收在0.9891加元,或1.0110美元,低于周四收盘位0.9867加元,或1.0135美元.在通胀数据公布后,加元兑美元触及0.9902加元,或1.0099美元的日低.
加拿大丰业银行的首次汇市策略师Camilla Sutton在一份报告中写道,"我们中期看涨加元;但担忧短期内加元涨势可能有些过度.不过,加元/美元平价已变成非常合理的价位,我们预计加元在涨跌两个方向都不会有大的变动."(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透上海2月20日 - 人民日报海外版周一发表分析文章称，中国经济企稳向好、经常项目保持顺差等良好基本面具有可持续性，足以支撑人民币稳定大局；从今年走势看，人民币汇率稳定性显然在增强，汇率有升有降的双向浮动逐渐成为一种常态，鼓吹人民币大幅贬值存在明显的偏向与误导。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。