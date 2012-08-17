〔加拿大汇市〕加元兑美元小跌,因通胀数据弱于预期

路透多伦多8月17日电---加元兑美元周五削减涨幅,因该国7月通胀数据不及预期,令加拿大央行将在近期升息的可能性降低.

加拿大统计局周五公布,7月消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.1%,市场预估为持平,较上年同期上升1.3%.7月核心CPI较前月下降0.1%,较上年同期上升1.7%.[ID:nSB1731674]

加元/美元CAD=D4收在0.9891加元,或1.0110美元,低于周四收盘位0.9867加元,或1.0135美元.在通胀数据公布后,加元兑美元触及0.9902加元,或1.0099美元的日低.

加拿大丰业银行的首次汇市策略师Camilla Sutton在一份报告中写道,"我们中期看涨加元;但担忧短期内加元涨势可能有些过度.不过,加元/美元平价已变成非常合理的价位,我们预计加元在涨跌两个方向都不会有大的变动."(完)

--编译 母红;审校 李军

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