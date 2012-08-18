〔中港股业绩〕招商银行上半年净利同比增长25.68%,至233.77亿元

马来西亚期市：棕榈油期货从三个月低点弹升，因出口数据正面
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。
路透上海8月18日电---以资产计中国第六大银行--招商银行(600036.SS)(3968.HK)周六公告,上半年实现净利润233.77亿元人民币,同比增长25.68%,增幅较一季度回落了6.48个百分点.
该行上半年净利增幅与中国银行业总体同期增速相接近[ID:nSB1726588],但逊于此前已公布业绩的华夏银行(600015.SS)、兴业银行(601166.SS)及浦发银行(600000.SS)等同期净利增幅.[ID:nSB1718976][ID:nSB1726156]
其他财务指标方面,刊登在上海证券交易所的业绩报告称,截至6月末,招商银行不良贷款余额为99.03亿元,比年初增加7.30亿元,不良贷款率为0.56%,与年初持平;不良贷款拨备覆盖率为404.03%,比年初提高3.90个百分点.
报告期末,招商银行资本充足率为11.55%,较年初上升0.02个百分点;核心资本充足率为8.32%,较年初上升0.10个百分点.
招商银行A股周五收报10.02元,H股同日收报14.18港元.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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