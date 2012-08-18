〔中国新债〕广东省拟自行发行86亿元地方债,五年和七年期各半--报载

路透上海8月18日电---继中国上海市今年自行招标发行地方债揭盅后,广东省自行发债亦提上日程.据上海证券报周六报导,该省拟发行总额86亿元人民币的地方政府债,其中五年和七年期品种各半.

报导并称,日前广东省政府确定了建行(601939.SS)(0939.HK)、工行(601398.SS)(1398.HK)和中行(601988.SS)(3988.HK)为其债券发行主承销商.

下周四(23日)将要招标发行上海市89亿元固息地方债,将成为今年首个自行发行的地方政府债.[ID:nSB1728500]

中国自2009年开始,由中央政府代发地方政府债,2009年至2011年的地方政府债发行规模均为2,000亿元.而从2011年开始,除财政部代理发行外,上海等省市开始试点自行发债,当年代发部分为1,771亿元,上海等四地自行发债金额229亿元.(完)