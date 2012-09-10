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亚洲 | 2012年 9月 10日 星期一 11:28 BJT

〔新债招标〕中石油集团六年期中期票据中标利率为4.65%--业内人士

路透上海9月10日电---业内人士周一透露,中国石油天然气集团上午在银行间债市招标发
行的200亿元人民币六年期中期票据,中标利率为4.65%,投标倍数1.52倍.

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    利率    主承销商  主体评级  起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                               (缴款日)
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  中石油集团    200     200       6     4.65%   工商银行    AAA      9/11     9/12
                                                中信银行       
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  中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).(完)

  --发稿 丁淑琴; 审校 张喜良

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