《中国报摘》--其他报纸重要消息8月27日

**上海证券报**

--继几天前太平人寿拿到股权和不动产投资"双牌照"后,中国太保(601601.SS)(2601.HK)昨日宣布,其已成为保险业内首家产、寿险公司及资产管理公司同时获得股权投资和不动产投资全牌照的保险集团.太保在股权和不动产投资的上限规模可以接近2,000亿元人民币.

**人民日报**

--评论员文章称,中国经济趋稳基础尚不牢固,一些不确定因素还可能带来新的冲击,下行压力仍然较大.因此需要进一步提高宏观调控水平,主动应对,有所作为.

--深圳自本月25日起,事业单位新聘员工将试行"社会养老保险+职业年金"的养老保障制度.新聘员工将参加社会养老保险,而作为基本养老的补充,职业年金的缴费则列入事业单位年度预算,由单位全额缴交.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/乔艳红; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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