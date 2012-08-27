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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 09:41 BJT

〔中国数据〕1-7月规模以上工业企业利润同比降2.7%--国家统计局

路透北京8月27日电---中国国家统计局周一公布数据显示,1-7月全国规模以上工业企业利润延续下降态势,同比降幅2.7%,降幅超过1-6月的2.2%.

刊登在统计局网站的新闻稿显示,7月单月全国规模以上工业企业利润同比下降5.4%,降幅亦远超过6月的1.7%.(完)

更多详情,请点选中国统计局网站(www.stats.gov.cn)

--发稿 乔艳红; 审校 张喜良

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