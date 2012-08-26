(重温稿)〔台湾货币市场〕短率稳定,下周月底到来但料轻松以对

* 短率稳定

* 下周月底到来但不紧张

* 短票票源不足

记者 林妙容

路透台北8月24日电---台湾银行间短期利率周五平稳不见波动.今日金融中心台北虽未因台风停班停课,但上日忧虑台风扰局已大致调度完毕,市场安静以对,小部位的调节未影响短率走势.

资金调度人士指出,由于近来央行倾向让市场偏向宽松,存单冲销力道不大,过去月底常见的紧张情势料不再重现,资金调度人员认为下周或可轻骑过关,不须担心.

"早上还有一点调度,下午就已经开始休息了."一大型银行交易员称.

7月中旬台北分行开启的交通银行(3328.HK)(601328.SS)调度人士则说,由于台币存款进帐不多,该行尚未正式在台币拆借市场调度,但同业对交行台北的额度均已开出,业务已渐上轨道.但相较中银台北分行积极参与拆借及贷放业务,交行台北的进度显得较为缓慢.

银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.391%,上日在0.388%;区间落在0.295-0.57%,上日在0.295-0.56%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.59%,与上日相同.

**短票利率持于上日**

短票方面,票券商指出,今日受台风影响,中南部分公司未能上班,令市场的发票量更为短缺,票源不足只得婉拒部分有买票意愿的银行.在僧多粥少的情况下,大型行库要求的较高利率未能成交.但一般银行成交利率则没有改变.

银行间30天内短票主要成交利率主要落在0.80-0.81%,同上日.

台湾央行周五公布,今日共发行2,432亿台币存单,相较存单到期金额2,713亿,存单发行余额减281亿.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆1,026.1亿台币,分别为周一3,471亿,周二60亿,周三3,137亿,周四790亿及周五3,568.1亿.

拆款中心资料PIBC显示,周五当日超额准备为40亿台币;累计超额准备为1,979亿台币,加计前期1%的超额准备为3,421亿台币.

**公债RP利率持稳**

公债10天期附买回(RP)利率则是持持稳.今日虽有中钢(2002.TW)发放152.35亿现金股利,以及300亿的30年期公债交割等紧缩因素,不过市场资金仍偏宽裕,尤其是投信找券需求不减.

一证券商资金调度人士表示,近期投信对公司债的需求很高,以前还会挑评级高的买,现在只求有券就好.不过公司债RP利率欲见明显调降不易,因客户可转往其他商品承作.

"寿险就说,若公司债RP低到0.85%就不做了,乾脆转做一个月的定存."她说.

既然公司债RP没有太多调降空间,公债RP就更不会动.今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同于上日.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0541885](完)