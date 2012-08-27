挪威法院裁定杀手布雷维克精神正常 判21年监禁

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
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(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆8月24日电(记者 Balazs Koranyi)---挪威一家法庭周五裁定去年在枪击和爆炸案中杀害77人的凶手布雷维克(Anders Behring Breivik)精神正常，对他判处最高监禁刑期--21年。挪威自二战以来最严重袭击案的审理落下帷幕。
他承认利用化肥炸弹袭击了奥斯陆政府大楼，爆炸中有八人死亡，他之后在一处青年夏令营开枪射杀69人。布雷维克被判处入狱21年，这是挪威法律最高的监禁刑期。
但挪威官员可以无限期阻止他出狱，如果这位反穆斯林右翼分子继续构成威胁，预期挪威政府将会这么做。布雷维克否认了检察官所称他精神失常的说法，表示如果自己被裁定为精神失常，将会上诉。
“法庭一致认定(有罪)……判处被告人21年监禁，”法官Wenche Elizabeth Arntzen宣布，驳回检方要求将布雷维克宣布为精神失常、要将他无限期送入精神病院的要求。
现年33岁的布雷维克将被关押在奥斯陆郊外的Ila监狱一间单独的囚室，该监狱宽阔的囚室包括单独的健身房、一台电脑和一台电视。（完）
编译：王燕焜 发稿：张家伟
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