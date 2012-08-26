〔货币市场〕美联储若推出量化宽松购债计划,或推低回购利率--巴克莱

路透纽约8月24日电---巴克莱资本策略师表示,若美国联邦储备理事会(美联储)推出另一轮量化宽松措施,并通过资产购买扩大资产负债表规模,美国公债利率和一般抵押回购利率或下跌.

自从本周美联储公布最新的政策会议记录以来,对于美联储将最终推出第三轮量化宽松(QE3)的预期已升温.会议记录显示,若美国经济不大幅好转,美联储可能会很快推出另一轮货币刺激措施.

巴克莱驻纽约的货币市场策略师Joseph Abate表示,推出任何直接购买美国公债或抵押贷款支持证券(MBS)的计划,可能会推低超短期利率.

"若美联储决定推出非冲销式QE,例如规模为4,000亿美元或更多,银行储备金规模的扩张应会将实际联邦基金利率从当前的13个基点推低至不到10个基点,不过确切的幅度较难估计,"Abate表示.

"同样地,随着隔夜无担保利率走低,回购利率也应会下滑,亦推低公债收益率,"他表示.

Abate并称,若美联储推出"冲销式"购债,通过回购和定期存款吸收过多的储备金,这可能推高短期债利率.

"不过美联储未作出暗示,我们认为,美联储很可能不会进行逆回购以抵消银行储备金的增长,因这些操作向来与收紧政策联系在一起,且可能难以解释,"Abate表示,"通过卖短买长(扭转操作,twist operation)的冲销操作已导致了短期利率,尤其是回购利率从去年12月以来大幅反弹."

路透数据显示,以美国公债作担保的回购利率USONRP=周五报27个基点,高于周四的24个基点.回购利率自一年前触及0.03%的低位后大致趋于上行.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从周四的0.303%降至0.295%.

六个月期EuriborEURIBOR6MD=亦下跌,从0.572%降至0.564%.

以美元计价的三个月期银行间Euribor放款利率USDEURIBOR= USDIB3MD=从0.755%降至0.752%,隔夜美元拆款利率从0.315%回落至0.312%.(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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