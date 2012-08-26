〔美国股市〕ADR小幅收低,但美联储出台刺激举措的预期限制跌幅

路透纽约8月24日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五小幅收低,美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多刺激措施的期望帮助限制了跌幅.

美联储主席贝南克在致国会委员会的信中称,联储仍有空间采取进一步货币刺激措施以提振美国经济.

表现最好的个股中,墨西哥America Movil (AMX.N)上涨1.7%至25.49美元.墨西哥水泥生产企业Cemex (CX.N)升1.5%至8.09美元.

下跌个股中包括欧洲银行业者,其中巴克莱(BCS.N)跌1.6%至11.86美元,德意志银行(DB.N)跌0.9%至34.05美元,苏格兰皇家银行(RBS.N)下挫1.7%至7.09美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR微跌0.02%.标准普尔500指数.SPX.INX上扬0.7%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR下跌0.04%;泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.1%.

亚洲ADR指数.BKAS下跌0.04%,但拉美ADR指数.BKLA上升0.16%.(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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