〔纽约汇市〕欧元兑美元五个交易日来首度下跌,市场热情盛极必衰(更新版)

(新增文末汇价表格)

* 欧元兑美元自周四的七周高位回落

* 投资人随后关注ECB设定收益率区间目标的消息

* 投机客将美元多仓降至近一年最低

* 贝南克称美联储有空间开展进一步行动

路透纽约8月24日电---欧元兑美元周五下跌,为五个交易日来首次.欧元脱离上日触及的七周高位,因市场对政策制定者计划如何应对危机存有疑问,投资者近期对欧元的乐观情绪有所降温.

央行消息人士对路透表示,欧洲央行(ECB)正考虑为新买债计划设定收益率区间目标,以保护其策略,并避免投机商利用该策略渔利.[ID:nSB1743754].

整体来看,欧元本周表现不错.市场猜测欧洲央行将在9月6日的下次会议上公布计划,帮助推低西班牙和意大利公债收益率.这令欧元从一周前的1.2333美元升至1.25美元上方.

"考虑到欧洲央行购买公债的传言以及周三美联储会议记录均对风险交易有利,本周对于尾部风险来说,还是很理想的."CitiFX-10国集团(G10)策略部主管Steven Englander称.

"话虽如此,但是由于空仓减少和多仓增加,欧元涨势就此受限,因为市场建仓活动并不太有利."他说.

欧元兑美元EUR=最新下跌0.3%,报1.2518美元,低于周四高位1.2589美元,后者是7月初迄今高点.尽管周五下挫,但欧元本周仍收高1.5%.

根据商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据,最新一周外汇投机客进一步将美元押注削减至近一年最低水准.

截至8月21日当周,美元净多头部位规模跌至45.7亿美元,之前一周为89.2亿美元.这是美元多仓连续第五周减少,并且是2011年9月至今最少水平.

CitiFX的Englander表示,欧元本周上涨有可能不会形成趋势反转.

"无论从理论上看欧洲央行买债计划是多么利好,但若在实施时遇阻,将会限制该央行、欧洲金融稳定机构(EFSF)和随后将生效的欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)购入二线国家公债的正面影响."

限制欧元升势的另一原因是欧元区经济成长仍然疲弱,且花旗分析师预期,美国联邦储备理事会(美联储,FED)决策者短期内不会就推出第三轮量化宽松政策(QE3)达成一致.

本周美联储会议记录提振了美联储可能出台QE3的前景.

美联储主席贝南克致信国会委员会称,仍有美联储采取进一步行动,改善金融状况,提振复苏的空间.[ID:nSB1743776]

市场将密切关注美联储主席贝南克下周末在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的美联储年会上讲话,寻找美联储进一步买入公债前景的线索.

**西班牙否认寻求救助**

欧元周四升至七周高位,此前欧元区消息人士向路透表示,西班牙正在与欧元区伙伴商讨旨在降低借贷成本的援助条件,但该国尚未就是否请求援助做出最后决定.[ID:nSB1741584]

但周五西班牙副首相称,该国没有与欧元区就实施金融援助以降低借款成本进行商谈.

"关键在于控制意大利和西班牙的利率成本,"BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg在欧洲央行考虑为新一轮购债计划设定收益率区间目标的消息传出后说,"我认为,设定收益率区间有两个好处,一是它使欧洲央行更灵活,不用锁定在一个特定的目标水平,且容许欧洲央行以最小的资本支出达到政策目标.二是它应该使投机客感寝食难安."

在欧洲央行9月6日举行政策会议后,荷兰将进行选举,德国宪法法院将于9月12日就批准欧元区救助基金作出裁决,欧盟财长会议将于9月14日召开.

根据路透数据,美元兑日圆JPY=最新升0.3%,至79.68日圆.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2511 1.2562 -0.41 -3.35 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.65 78.47 +0.23 +2.22 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.42 98.58 -0.16 -1.15 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9592 0.9558 +0.36 +2.30 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5809 1.5857 -0.30 +1.76 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9922 0.9938 -0.16 -2.66 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0402 1.0434 -0.31 +1.73 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2009 -0.02 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7912 0.7920 -0.10 -5.01 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8110 0.8125 -0.18 +4.19 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.8288 5.8258 +0.05 -2.47 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2923 7.3215 -0.40 -5.76 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5964 6.5852 +0.17 -4.23 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2618 8.2823 -0.25 -7.31 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦/利棣儿;审校 母红

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