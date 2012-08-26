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市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:43 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(398,747口)

170,780 40,096 26,253 137,903 309,125 334,936 375,474 63,811 23,273

较8月14日变动(增加10,560口)

9,345 -7,035 935 -9,515 17,767 765 11,667 9,795 -1,107

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.8 10.1 6.6 34.6 77.5 84.0 94.2 16.0 5.8

各类交易商数量(总计为315家)

182 55 70 49 54 260 161 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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