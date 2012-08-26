〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月21日持仓报告(表)

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透8月24日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,470,157口)
362,472 132,057 414,676 623,839 855,547 1400987 1402280 69,170 67,877
较8月14日变动(增加249口)
21,921 -15,112 -11,300 -9,138 24,954 1,483 -1,458 -1,234 1,707
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
24.7 9.0 28.2 42.4 58.2 95.3 95.4 4.7 4.6
各类交易商数量(总计为319家)
121 78 147 85 94 276 267 (完)
--编译 丁琦;审校 王兴亚
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。
路透2月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 302.0 12 301.0 5 * 4月 290.0 119 289.6 17 * 5月 285.3 91 284.5 10 * 6月 278.0 648 277.1 84 * 7月 272.6 3143 272.0 626 * 8月 270.0 4762 269.8 931 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G
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