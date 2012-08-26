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市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:42 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,470,157口)

362,472 132,057 414,676 623,839 855,547 1400987 1402280 69,170 67,877

较8月14日变动(增加249口)

21,921 -15,112 -11,300 -9,138 24,954 1,483 -1,458 -1,234 1,707

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.7 9.0 28.2 42.4 58.2 95.3 95.4 4.7 4.6

各类交易商数量(总计为319家)

121 78 147 85 94 276 267 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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