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市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:42 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(180,247口)

62,801 65,446 13,742 88,531 88,726 165,074 167,914 15,173 12,333

较8月14日变动(增加1,328口)

3,021 364 1,439 -2,571 1,357 1,889 3,160 -561 -1,832

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.8 36.3 7.6 49.1 49.2 91.6 93.2 8.4 6.8

各类交易商数量(总计为278家)

96 94 70 56 60 199 184 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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