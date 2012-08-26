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市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:41 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(465,495口)

159,635 100,134 64,058 203,007 250,351 426,700 414,543 38,795 50,952

较8月14日变动(增加14,696口)

4,635 669 3,827 5,110 11,611 13,572 16,107 1,124 -1,411

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.3 21.5 13.8 43.6 53.8 91.7 89.1 8.3 10.9

各类交易商数量(总计为389家)

135 114 117 85 117 291 290 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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