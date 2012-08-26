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市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:40 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(755,189口)

320,166 71,062 88,307 273,434 521,875 681,907 681,244 73,282 73,945

较8月14日变动(增加13,516口)

19,921 1,115 -1,332 -9,924 12,998 8,665 12,781 4,851 735

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.4 9.4 11.7 36.2 69.1 90.3 90.2 9.7 9.8

各类交易商数量(总计为628家)

258 120 175 158 215 500 442 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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