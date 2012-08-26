版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 26日 星期日 10:39 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月21日持仓报告(表)

路透8月24日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月21日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,256,968口)

436,022 92,360 134,478 544,303 812,100 1114803 1038938 142,165 218,030

较8月14日变动(增加44,122口)

29,444 1,879 7,731 3,492 31,663 40,667 41,273 3,455 2,849

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.7 7.3 10.7 43.3 64.6 88.7 82.7 11.3 17.3

各类交易商数量(总计为838家)

238 144 198 262 388 593 654 (完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐