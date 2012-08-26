〔全球汇市〕8月21日止当周投机客减持美元多仓至近一年低点-CFTC

路透纽约8月24日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周进一步减持美元多头仓位,至近一年最低水准.
8月21日止当周,美元净多头仓位从前一周的89.2亿美元降至45.7亿美元.美元多头仓位为连续第五周下滑,净多头仓位降至2011年9月以来最低.
投资者继续削减欧元空头仓位,从上一周的137,810口降至123,932口.
市场人士预计,欧洲央行将竭尽全力支持欧元;央行总裁德拉吉本月稍早也做出此番表态.欧元8月至今已上涨1.7%,7月为下跌2.8%.
"欧元实现稳定的唯一渠道是其未来的生存不再面临问题,"Bank of the West副总裁兼首席公司交易员Andres Bergero说.
他补充称,德拉吉在帮助缓解欧元疑虑方面做出了"极棒的工作".
市场风险偏好亦回升,澳元、加元及英镑的多头押注进一步增加.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 43,584 55,983
空头仓位 32,413 25,279
净仓位 11,171 30,704
欧元(125,000欧元为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 45,986 43,152
空头仓位 169,918 180,962
净仓位 -123,932 -137,810
英镑(62,500英镑为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 45,984 32,054
空头仓位 38,151 32,342
净仓位 7,833 -288
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 5,921 6,140
空头仓位 21,583 24,994
净仓位 -15,662 -18,854
加元(100,000加元为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 76,008 53,894
空头仓位 25,141 25,301
净仓位 50,867 28,593
澳元(100,000澳元为1口)
8月21日当周 8月14日当周
多头仓位 127,500 109,875
空头仓位 40,618 43,196
净仓位 86,882 66,679
(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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