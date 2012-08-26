〔全球汇市〕8月21日止当周投机客减持美元多仓至近一年低点-CFTC

《全球汇市》美元原地踏步，投资者静待特朗普国会讲话

* 特朗普料将给出基建支出及税改细节 * 法国大选造势活动继续令欧元承压 * 投机客增持美元多头--IMM数据 * 英镑承压，因苏格兰可能进行独立公投 路透伦敦2月27日 - 美元兑日圆自稍早所及两周半低位微幅上涨，但兑其他货币难以录得涨幅，投资者静待美国总统特朗普本周讲话，以寻求有关其经济议程的线索。 特朗普周二将在国会发表首次重要的政策讲话，预计会包括关于基础设施支出与税改计划的一些细节。 但市场人士担心，如果特朗普提出的计划过于笼统，或是看起来落实速度缓慢，这可能会打压美元。 “市场仍在等待美国总统特朗普经济刺激计划的更多细节，包括放松管制、全面性税改、及提高基建投资，”三菱日联金融集团(MUFG)外汇分析师Lee Hardman称。 “如果(他)没能在演说中提供进一步稳定信心的细节，市场可能会感到失望，而这最低程度有可能促使市场将刺激措施推出预期时间推后到今年之后，”他称。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，特朗普周