《一周市场焦点》等待贝南克和德拉吉出手,是否会像等待戈多那样徒劳?

撰稿 Sujata Rao; 编译 丁琦

路透伦敦8月24日电---"我们得救了!"在塞缪尔·贝克特创作的寓言式戏剧《等待戈多》中,主人公爱斯特拉冈和弗拉基米尔每当认为戈多可能会来时,都会这样大喊.

听起来是不是有些耳熟?只要把戈多替换成美联储和QE3,你就会看到对于美联储推出QE3的一点小小暗示,市场的反应有多么的欢欣鼓舞.

但戈多代表的不仅仅是美联储的QE3,还有对欧洲央行和中国央行的期待,后两大央行都料将采取行动支持经济增长.

一项路透调查显示,近三分之二的投资者认为距离QE3的推出已经不远.另一项调查显示,市场相信欧洲央行将从9月起购买意大利和西班牙公债,并把利率调降至纪录低位.[ID:nSB1705258]

投资者还预期2012年底前,中国央行将至少下调银行存款准备金率1个百分点,释放更多可贷资金.

投资者这种对戈多终将出现的信念,已推动全球股市自6月底以来上涨了3.5%,尽管企业获利相当黯淡,且几乎所有地区的经济增长和制造业数据都显疲弱.

由于市场押注欧洲央行终将采取正确行动,欧洲指标股指.FTEU38月已上涨7%,西班牙公债收益率(殖利率)也较7月高点回落120个基点.

下周,投资者将得到这方面的暗示:美联储可能会在何时启动印钞机,如果它真的会这样做的话.

8月31日,美联储主席贝南克将在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的央行领导人会议上发表演讲,鉴于贝南克在一两年前的相同场合宣布了前一轮QE,对于此次他将同样如此的预期高涨.

而若要验证欧洲央行会否兑现其"竭尽所能采取行动"的誓言,投资者须等到9月6日的欧洲央行会议.

但一些市场人士对此抱有信心,其中就包括法国巴黎银行富通全球市场的研究主管Philippe Gijsels,他预计美联储推出QE3的前景,将盖过未来一两个月的所有风险.

"9月推出QE3似乎是十拿九稳的事,"Gijsels表示.

"市场可以继续对此质疑,不过希腊、西班牙和美国财政悬崖的危险是明确且现实存在的,"他并称.

从做空美元到做多债券,从新兴市场到石油期货,一系列交易都与对央行行动的押注密不可分.

这还导致股市持仓规模跳升--美银美林的一项调查显示,8月基金的股票超配幅度为净12%,高于7月的净3%.在欧洲市场的低配幅度较7月减半,至净13%.

巴西和哥伦比亚等央行下周料将降息,匈牙利央行也可能这样做.但投资者的目光现在聚焦于前述三大央行.

**如果预期落空怎么办?**

现在,问题来了.倘若从下周美联储开始,三大央行让市场希望落空会怎样呢?波动率水准目前接近五年低位.VIX,表明市场未反映负面的意外因素.

在欧洲,并非所有欧洲央行的决策者在购买二线国家债券的问题上都与德拉吉立场一致.而若得不到德国联邦宪法法院9月12日的批准,德国也将无法通过欧元区永久性救助基金--欧洲稳定机制(ESM).

尽管上次美联储会议表明,QE3会"很快"推出,但就像圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德指出的那样,上次美联储会议以来的数据,已显现出美国经济复苏加快的迹象.

"当所有人都认为会往一个方向发展时,总会有令大家失望的风险,"Peter Wilson表示,他协助运营富国银行旗下First International Advisors的60亿美元债券基金.

Wilson表示,暗中滋生的疑虑情绪,使得10年期美国公债收益率一度被推升至三个月高位,此为政策收紧的影响.他承认,这使得美联储除了印钞以外别无选择,只是时间先后的问题.

但Wilson表示,即使美联储采取诸如购买抵押贷款证券等其他资产的政策路线,用力过度的债市仍有可能表现出失望.他并称,"若这真的发生了,你仍可能会看到美国公债的表现不会太好."

ING投资管理的基金经理Rob Drijkoningen表示,美国楼市已重新站稳脚跟,消费者信心正在增强,银行去杠杆化也已取得进展.他认为杰克森霍尔会议不会传出什么鼓舞的消息.

"我认为暂时不会推出QE3,果真如此可能会引发一些失望情绪,"他表示,"贝南克不会太过着急."

而对于中国而言,央行的静默已经打压股市跌至三年低位,并令人民币走软.央行绕开利率和存款准备金率工具,转而采取向银行间市场投放现金等临时性安排,这让投资者的希望落空.

对2008年后大规模刺激政策导致的楼市泡沫重燃的担心,可能会使中国央行对大举放宽政策持谨慎态度,尽管本周的数据显示,中国工厂活动大幅萎缩.

熟悉贝克特剧作的人知道,戈多没有出现,爱斯特拉冈和弗拉基米尔却被告知日复一日地等待,导致他们寻求自杀.(完)