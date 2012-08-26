《美股一周展望》杰克森霍尔会议前标普六周涨势虽止,但仍有上行空间

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
记者 Ryan Vlastelica 编译 王兴亚
路透纽约8月24日电---连涨走势已经结束,但这种趋势还是完好无损吗?
标准普尔500指数.SPX连续六周的上扬态势于周五结束,对央行推出刺激措施的预期发生转变.下周此问题将变得明晰,这或决定近期这波带动标普500指数升至四年高位的涨势会否持续.
"连涨之势中断,但趋势并没有中断,我认为标普500指数下一波重大走势将是升向1,450点或1,500点,"标准普尔驻纽约首席技术策略师Mark Arbeter说,"中小盘股处于历史高位,如果其突破这些高点,将推动市场进一步走高."
不过,在周五怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)召开央行总裁会议前,下周市场走势或不稳.投资者将寻找美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克是否将宣布第三轮量化宽松(QE3)的线索.
对美联储采取强有力行动提振经济成长的预期,是市场近期涨势的主要动力,这意味着任何失望情绪或将令涨势停止.芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX本周跳升近13%.
虽然许多分析师预计联储会祭出QE3,且贝南克致信国会委员会称联储有空间这样做,但圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四发表言论后,出台的可能性似乎降低.布拉德表示,美联储最新会议记录"有些过时".[ID:nSB1741634]
"左右我们预期的言论来回变动,在临近(杰克森霍尔)会议之际,我们也许会见到重大反复,这取决于最新传言,"U.S. Global Investors Inc.的高级交易员Michael Matousek说.
**QE3已是板上钉钉?**
标普500指数近来连续六周的涨势为2011年1月以来最长连涨纪录,这期间该指数累计攀升4.7%.这或许表明QE3已经为股市所消化.
"我认为市场已经消化了这一因素,如果确实宣布某项决定,市场将不会有重大变化,"Matousek称,"但如果只是维持现状,这也是我预期的,那么将会令人非常失望."
近期日成交量位居年内最低行列,在会议召开前料维持清淡.低成交量可能放大股票的涨势或跌势,并且也没有什么其他方面的消息来驱动交易.
在杰克森霍尔会议后,市场将会在9月3日逢劳工节休市.此后市场交投料会回温,9月6日欧洲央行政策会议将成为重大催化剂.
欧央行近期承诺将"竭尽全力"解决欧元区债务危机,此番言论帮助提升了近期的正面人气.
财报季即将落幕,只有五家标普500指数成分公司将于下周公布财报,其中包括蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)、Joy Global(JOY.N)和亨氏(H J Heinz)HNZ.N.
根据汤森路透数据,在98%已公布财报的标普500指数成分公司中,有67%的业绩好于预期,平均超过预期4.3%.67%的比例要高于长期平均水准62%.不过,最近一些大公司的财报让人失望,其中就有惠普(HPQ.N).
下周将出炉的经济数据包括,8月消费者信心指数、芝加哥采购经理人指数(PMI)、7月成屋待完成销售数据.美联储褐皮书也将发布.
"市场一方面受累于宏观经济担忧,另一方面又得到相对良好的财报及商业趋势的提振,"Pioneer资产管理公司的投资经理John Carey称.
"我受到基本面的鼓舞,但毫无疑问,经济已经减缓."
标普500指数本周下跌0.5%,在连涨六周后算是相对温和的下滑.该指数周二一度飙升至2008年6月以来最高点,随后回落.道琼工业指数.DJI本周下滑0.9%,Nasdaq指数.IXIC小跌0.2%.
"市场表现近来非常强劲,以至于有观点认为贝南克或将因此撤回QE3,"嘉信理财主动交易部门执行董事Randy Frederick说,"但所有这些的真正含义是市场已能够自立."(完)
--译文审校 丁琦
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