〔韩国数据〕8月消费者信心降至七个月低点

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透首尔8月27日电---韩国央行周一公布的数据显示,8月消费者信心指数降至七个月低点,因最近国内数据显示经济可能尚未触底.
韩国央行在声明中表示,其8月消费者信心指数降至99,上月为100.该指数自5月创下2012年内高点以后,连续三个月下降.
该指数低于100,表示预期经济与生活条件恶化的消费者多于预期好转的消费者.
1月消费者信心指数为98,8月是该指数今年以来第二次低于100.
消费者对未来12个月通胀率的预估中值持平于3.6%,是2010年12月以来最低.6月和5月调查时的数值均为3.7%.
韩国央行称该项调查是在8月13-20日进行,在56个城市访问超过2,000个家庭所完成的.
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--编译 张涛;审校 孙茉莉
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