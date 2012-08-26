〔韩国数据〕8月消费者信心降至七个月低点

路透首尔8月27日电---韩国央行周一公布的数据显示,8月消费者信心指数降至七个月低点,因最近国内数据显示经济可能尚未触底.

韩国央行在声明中表示,其8月消费者信心指数降至99,上月为100.该指数自5月创下2012年内高点以后,连续三个月下降.

该指数低于100,表示预期经济与生活条件恶化的消费者多于预期好转的消费者.

1月消费者信心指数为98,8月是该指数今年以来第二次低于100.

消费者对未来12个月通胀率的预估中值持平于3.6%,是2010年12月以来最低.6月和5月调查时的数值均为3.7%.

韩国央行称该项调查是在8月13-20日进行,在56个城市访问超过2,000个家庭所完成的.

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