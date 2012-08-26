《美国重要政经日程》--8月27日

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1400 - 全美不动产协会(NAR)发布商业不动产季度预估报告
1500 - 美国农业部(USDA)公布谷物和油籽作物的一周出口检验报告
1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券
2000 - 农业部公布一周作物生长报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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