《美国重要政经日程》--8月27日

欧元债市：法国10年期公债收益率触及一个月低点，因政治忧虑缓和

路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。