《一周经济焦点》美联储或许难以祭出预期的促增长措施

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
* 市场将梳理贝南克的讲话,从中寻找美联储放松政策的线索
* 即便美联储祭出新的购债计划,也难以治愈欧元区和中国的顽疾
* 德国Ifo企业景气判断指数将确认经济前景黯淡
全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)
路透伦敦8月26日电---进入8月末,所有关注目光将再度聚焦于只有9,577人的美国度假胜地怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole),以寻找美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克是会引燃还是打消外界对其祭出新一轮货币宽松举措,以提振美国经济的期望.
美国堪萨斯城联邦储备银行举办的杰克森霍尔夏季年会已成为全球央行日程表中的亮点.
对今年会议的期盼尚未飙升至2010年或2011年的高度,但股票和大宗商品价格已持续上涨,若贝南克未能采取行动,市场恐将作出不利反应.
毕竟,据美联储8月会议纪录显示,"多位"美联储决策者在会上表示,除非经济出现相当大幅度的改善,否则美联储可能"很快"祭出新一轮货币刺激政策.
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。