《一周经济焦点》美联储或许难以祭出预期的促增长措施

* 市场将梳理贝南克的讲话,从中寻找美联储放松政策的线索

* 即便美联储祭出新的购债计划,也难以治愈欧元区和中国的顽疾

* 德国Ifo企业景气判断指数将确认经济前景黯淡

全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦8月26日电---进入8月末,所有关注目光将再度聚焦于只有9,577人的美国度假胜地怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole),以寻找美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克是会引燃还是打消外界对其祭出新一轮货币宽松举措,以提振美国经济的期望.

美国堪萨斯城联邦储备银行举办的杰克森霍尔夏季年会已成为全球央行日程表中的亮点.

对今年会议的期盼尚未飙升至2010年或2011年的高度,但股票和大宗商品价格已持续上涨,若贝南克未能采取行动,市场恐将作出不利反应.