《日本个股焦点》野村实施战略调整,股票和投行业务将裁员数百人

* 削减成本的声明料将于9月初发布

* 消息人士称,减支将针对股票和投行业务

* 欧洲是降低成本的重点地区,但也波及亚洲和美国

* 野村将把资源转向固定收益与其他有前景的领域

路透东京8月27日电---知情人士透露,日本最大券商野村控股(8604.T)正敲定主要针对股票和投资银行业务,裁减数百名员工的计划.这是野村旨在实现海外业务扭亏为盈的整顿计划的一部分.

削减成本将是野村新任执行长永井浩二新战略蓝图的内容之一,永井浩二于8月上任,已承诺彻底重塑野村.此前一宗内幕交易丑闻迫使公司执行长与首席运营官辞职.

尽管这次优化举措的规模和范围仍有争议,一位分析师估计,野村的目标可能是在将近已完成的12亿美元减支基础上,每年再节省7.5亿美元.不愿透露姓名的知情人士称,该计划将于9月初公诸于众.

管理层正寻求将现券业务作为减支重点,该业务在全行业成交量锐减中遭遇重创.野村的该类业务在伦敦排名居前.

消息人士称,那些未被列入战略性领域的投资银行部门也将排在裁员名单的前面.野村对此拒绝置评.

欧洲部门雇员约4,000人,过去一年产生亏损达760亿日圆(9.7亿美元),本次裁员中欧洲将占到最大比重.日本以外亚洲地区和美洲也将受到影响.

"看一下我们的利润情况和经济环境,就会明白我们从地域和业务角度需要做什么."一位高层管理人员对路透表示.

永井浩二和新上任的首席运营官(COO)吉川淳都急于表白,他们并不打算放弃在全球的发展志向.野村于2008年收购了雷曼兄弟在欧洲和亚洲的业务,并独力拓展了美国业务.

本次裁员计划亦突出表明野村将把资源转向更有前途的领域,例如固定收益,野村已经能够在这一领域中建立市场份额,业绩也较为稳定.来自雷曼的批发部门负责人在1月离职以后,公司过去几个月里进行了几项重要任命以整顿业务.

**降低成本**

野村已通过去年底12亿美元的成本削减计划大幅降低了公司成本,当时裁减了约1,000个岗位.涵盖固定收益，股票和投资银行业务的批发业务部门之前两个季度实现盈利,但在6月当季又陷入亏损.

市况艰难已经迫使摩根士丹利(MS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等竞争对手进行又一轮裁员.鉴于市场成交量大减,电子交易增加,传统的现货股票部门成为业内的重点裁员领域.

其中一位消息人士表示,野村预计还将加快整合电子经纪商Instinet与前雷曼兄弟交易平台.

分析师指出,野村面临这样的挑战,即裁减足够多的岗位以实现批发业务扭亏为盈,同时裁员力度又不会大到阻碍公司利用业务机会赚钱的能力,尤其在市场反弹的情况下.野村的国际业务成为其对客户服务不可或缺的部分,包括将日本资本带到海外市场,对经常涉及日本企业的跨境收购提供咨询服务.