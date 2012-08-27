《日本个股焦点》野村实施战略调整,股票和投行业务将裁员数百人

标题新闻：富国银行开除四名涉零售银行不当销售操作的管理中层，并取消其分红和股票奖励
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 削减成本的声明料将于9月初发布
* 消息人士称,减支将针对股票和投行业务
* 欧洲是降低成本的重点地区,但也波及亚洲和美国
* 野村将把资源转向固定收益与其他有前景的领域
路透东京8月27日电---知情人士透露,日本最大券商野村控股(8604.T)正敲定主要针对股票和投资银行业务,裁减数百名员工的计划.这是野村旨在实现海外业务扭亏为盈的整顿计划的一部分.
削减成本将是野村新任执行长永井浩二新战略蓝图的内容之一,永井浩二于8月上任,已承诺彻底重塑野村.此前一宗内幕交易丑闻迫使公司执行长与首席运营官辞职.
尽管这次优化举措的规模和范围仍有争议,一位分析师估计,野村的目标可能是在将近已完成的12亿美元减支基础上,每年再节省7.5亿美元.不愿透露姓名的知情人士称,该计划将于9月初公诸于众.
管理层正寻求将现券业务作为减支重点,该业务在全行业成交量锐减中遭遇重创.野村的该类业务在伦敦排名居前.
消息人士称,那些未被列入战略性领域的投资银行部门也将排在裁员名单的前面.野村对此拒绝置评.
欧洲部门雇员约4,000人,过去一年产生亏损达760亿日圆(9.7亿美元),本次裁员中欧洲将占到最大比重.日本以外亚洲地区和美洲也将受到影响.
"看一下我们的利润情况和经济环境,就会明白我们从地域和业务角度需要做什么."一位高层管理人员对路透表示.
永井浩二和新上任的首席运营官(COO)吉川淳都急于表白,他们并不打算放弃在全球的发展志向.野村于2008年收购了雷曼兄弟在欧洲和亚洲的业务,并独力拓展了美国业务.
本次裁员计划亦突出表明野村将把资源转向更有前途的领域,例如固定收益,野村已经能够在这一领域中建立市场份额,业绩也较为稳定.来自雷曼的批发部门负责人在1月离职以后,公司过去几个月里进行了几项重要任命以整顿业务.
**降低成本**
野村已通过去年底12亿美元的成本削减计划大幅降低了公司成本,当时裁减了约1,000个岗位.涵盖固定收益，股票和投资银行业务的批发业务部门之前两个季度实现盈利,但在6月当季又陷入亏损.
市况艰难已经迫使摩根士丹利(MS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等竞争对手进行又一轮裁员.鉴于市场成交量大减,电子交易增加,传统的现货股票部门成为业内的重点裁员领域.
其中一位消息人士表示,野村预计还将加快整合电子经纪商Instinet与前雷曼兄弟交易平台.
分析师指出,野村面临这样的挑战,即裁减足够多的岗位以实现批发业务扭亏为盈,同时裁员力度又不会大到阻碍公司利用业务机会赚钱的能力,尤其在市场反弹的情况下.野村的国际业务成为其对客户服务不可或缺的部分,包括将日本资本带到海外市场,对经常涉及日本企业的跨境收购提供咨询服务.
7月底,野村执行长永井浩二和首席运营官(COO)吉川淳都曾表示过公司将裁员,当时两位高层对投资者称,他们将对野村业务运营进行为期一个月的评估.
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储官员梅斯特和哈克暗示不久将会升息 * 欧元走软，因法国和荷兰的大选风险 * 投资者静待本周联储官员的讲话 * 欧元兑挪威克郎触及2015年7月以来最低 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月21日 - 美元周二普涨，兑欧元有望录得两周来最大单日涨幅，受助于美国 联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。 克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会 对在现阶段升息感到不安。另外，Market News International援引费城联储总裁哈克的话报导称，有在3月升息的可能性。 投资者还在等待本周晚些时候美联储理事鲍威尔、亚特兰大联储总裁洛克哈特，以及达 拉斯联储总裁柯普朗的讲话。 “尽管市场已经在一定程度上消化了美联储3月升息的前景，但尚未完全消化，”Chapd elaine Foreign Exchange的董事总经理Douglas Borthwick说。 根据CME Group的FedWatch工具，周
路透费城2月21日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。