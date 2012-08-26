《美国个股焦点》苹果赢得针对三星的专利诉讼,将获赔超10亿美元

* 苹果因iPhone和iPad被侵权而获赔超10亿美元

* 判决震动智能手机行业,谷歌Android软件前景受到威胁

* 陪审团不到三天就对错综复杂的案件做出了决定

路透加州圣何塞8月24日电---美国一家法院的陪审团周五判定,韩国三星电子(005930.KS)抄袭了苹果(AAPL.O)热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.

该陪审团不到三日就对此案做出了裁定.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.

苹果的胜利对谷歌是一大打击,后者的Android软件为被控侵权的三星产品所采用.谷歌和其硬件合作伙伴,包括旗下的摩托罗拉移动部门,目前将在与苹果的竞争中面临更多的司法阻碍.