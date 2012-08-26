《美国个股焦点》苹果赢得针对三星的专利诉讼,将获赔超10亿美元

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
* 苹果因iPhone和iPad被侵权而获赔超10亿美元
* 判决震动智能手机行业,谷歌Android软件前景受到威胁
* 陪审团不到三天就对错综复杂的案件做出了决定
路透加州圣何塞8月24日电---美国一家法院的陪审团周五判定,韩国三星电子(005930.KS)抄袭了苹果(AAPL.O)热卖的iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿后者10.5亿美元.苹果在这场专利侵权诉讼中大获全胜.
该陪审团不到三日就对此案做出了裁定.该裁定可能导致三星主要产品被直接禁售,或或巩固苹果在爆炸式增长的移动计算市场的主导地位.
苹果的胜利对谷歌是一大打击,后者的Android软件为被控侵权的三星产品所采用.谷歌和其硬件合作伙伴,包括旗下的摩托罗拉移动部门,目前将在与苹果的竞争中面临更多的司法阻碍.
三星电子的律师在聆听判决时表情严肃,公司随后发表声明称,诉讼结果是"美国消费者的损失".
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透伦敦2月27日 - 期铜价格周一小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普对美国基建投资计划的进一步线索。
路透伦敦2月27日 - 法国10年期公债收益率周一跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国独立总统候选人马克龙在倍受关注的总统大选中明显得到广泛支持。