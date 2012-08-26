〔芝加哥期市〕美国新作大豆触及合约高位,受Pro Farmer预估推动

欧洲股市：受保险股下跌拖累收低，意大利股市急升
路透米兰2月27日 - 欧洲股市周一小幅下跌，因保险股等板块下跌，伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤拖累其股价下挫。
路透悉尼8月27日电---美国新作大豆周一触及合约高点,延续前一交易日涨势.此前Pro Farmer在完成一周以来的巡查后发布消息,预期2012年美国大豆产量为26亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的26.92亿.
2355GMT,CBOT-11月大豆SX2触及每蒲式耳17.54美元的纪录高位,随后略有回落.前一纪录高位为8月23日所创的17.44-3/4美元.
Pro Farmer是在周五收盘时公布其预估数据.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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