〔芝加哥期市〕美国新作大豆触及合约高位,受Pro Farmer预估推动

路透悉尼8月27日电---美国新作大豆周一触及合约高点,延续前一交易日涨势.此前Pro Farmer在完成一周以来的巡查后发布消息,预期2012年美国大豆产量为26亿蒲式耳,低于美国农业部(USDA)预估的26.92亿.

2355GMT,CBOT-11月大豆SX2触及每蒲式耳17.54美元的纪录高位,随后略有回落.前一纪录高位为8月23日所创的17.44-3/4美元.

Pro Farmer是在周五收盘时公布其预估数据.(完)