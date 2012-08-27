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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:50 BJT

****澳新经济指标预测--8月27日-9月3日****

路透8月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

8月27日(一)

暂无重要经济数据.

8月28日(二)

暂无重要经济数据.

8月29日(三)

0130 澳洲建筑完工价值 第二季 持平 +5.5%

2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%

8月30日(四)

0130 澳洲资本支出 第二季 +2.4% +6.1%

0130 澳洲建筑许可 7月 -5.0% -2.5%

8月31日(五)

0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%

房屋信贷 -- +0.3%

----------------------------------8月27日当周--------------------------------

9月3日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%

0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.9%

0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%

0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%

澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%

0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +1.0%

(完)

--整理 白云;审校 郑茵

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