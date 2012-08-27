澳新经济指标预测--8月27日-9月3日****

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透8月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
暂无重要经济数据.
8月29日(三)
0130 澳洲建筑完工价值 第二季 持平 +5.5%
2245 新西兰建筑许可 7月 -- +5.7%
8月30日(四)
0130 澳洲资本支出 第二季 +2.4% +6.1%
0130 澳洲建筑许可 7月 -5.0% -2.5%
8月31日(五)
0130 澳洲民间信贷(较前月) 7月 +0.4% +0.3%
房屋信贷 -- +0.3%
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
9月3日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 8月 -- +0.2%
0130 澳洲企业库存 第二季 -- +0.9%
0130 澳洲企业税前获利 第二季 -- -8.3%
0130 澳洲网络招聘广告 8月 -- -0.7%
澳洲报纸招聘广告 -- -3.2%
0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 -- +1.0%
(完)
--整理 白云;审校 郑茵
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)