〔中港个股〕中国铝业调整A股增发方案,债务融资工具余额上限增300亿元

路透上海8月27日电---由于市况低迷,全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)再度调整其A股定向增发方案,并且将其所有债务融资工具的待偿还余额提高300亿元人民币.

该公司上周六公告显示,新版定向增发方案调整了发行股份数量上限及发行底价,将发行股份数量由原先的不超过12.5亿股调高为不超过14.5亿A股,但募集资金上限仍为80亿元.募集资金仍将投向兴县氧化铝、中州分公司选矿拜耳法系统扩建两个项目,并补充流动资金.

这已是2007年中国铝业通过换股合并在A股上市以来提出的第四个融资计划,这些募资计划的投向均保持不变.第一个和第二个均为发行不超过10亿A股,募集额上限分别为100亿元和90亿元.2011年3月的第三版融资计划,将融资额上限调低为80亿元,发行股份上限提高.

与此同时,中国铝业还扩大其债务融资计划,将其所有融资工具的待偿还余额由不超过520亿元提高至不超过820亿元,其中包括已发行的短期融资券,中期票据,非公开债务融资工具和超级短期融资券共300亿元.

中国铝业公告还显示,公司拟斥资20.23亿元收购宁夏发电集团35.3%股权,成为其第一大股东.中国铝业将努力把宁夏发电集团建成其在西北地区最大的业务平台,首个合作项目即固原能源综合项目.

据上周六同时公布的半年报,中国铝业上半年净亏损32.53亿元,上年同期为净利4.13亿元,主要原因为主要产品销售价格持续下降,而原燃材料及劳动力成本上涨导致毛利率降低,及此前连续加息令公司财务费用上升等.由于铝价持续低位徘徊,公司并预计前三季度累计净利润为亏损.

中国铝业A股上周五收报5.82元,过去一个月累计下跌3.6%.(完)