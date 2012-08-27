〔中国金融〕证金公司称转融通试点即将启动,转融资先行转融券还需准备

路透北京8月27日电---中国证券报周一引述中国证券金融公司有关负责人称,转融通业务试点即将正式启动.证金公司将于近日先行启动转融资试点,转融券试点还需进一步进行技术系统与业务组织方面的准备,条件成熟时再择机推出.

"中国证券金融公司已选定业务技术系统准备就绪、业务方案周密可行、综合管理能力较强、融资融券客户基础较好的11家证券公司为首批试点证券公司,将于近日开通转融资业务."上述负责人说.

报导并指出,目前包括《上海证券交易所转融通证券出借交易实施细则(试行)》、《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则(试行)》等多项业务规则及实施细则已获中国证监会批复同意,近日将正式公布实施.

据中证报此前报导,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入.

转融通业务,是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.而融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前包括中信证券(600030.SS)(6030.HK)等25家券商获得试点资格.(完)