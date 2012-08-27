《中国报摘》--金融时报8月27日

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
* 头版头条:
--中国人民银行拉萨中心支行数据显示,2001-2010年西藏累计发放涉农贷款252.96亿元人民币,以"钻石、金、银、铜"四卡为载体的农牧户小额信用贷款余额40.30亿元.
* 其他:
--工商银行(601398.SS)(1398.HK)有关负责人表示,将继续加大对"绿色信贷"的发展和建设力度,积极拓展新兴绿色信贷市场,为转变经济发展方式、实现节能减排目标做出贡献.
--分析人士称,上市保险企业中期业绩普降,主要受二季度资本市场未有反弹和去年底险企业绩浮亏影响.不过业绩降低在市场预期范围内,对后市股价影响不大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 苏丹; 审校 张喜良
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路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)