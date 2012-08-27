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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:29 BJT

《中国报摘》--金融时报8月27日

* 头版头条:

--中国人民银行拉萨中心支行数据显示,2001-2010年西藏累计发放涉农贷款252.96亿元人民币,以"钻石、金、银、铜"四卡为载体的农牧户小额信用贷款余额40.30亿元.

* 其他:

--工商银行(601398.SS)(1398.HK)有关负责人表示,将继续加大对"绿色信贷"的发展和建设力度,积极拓展新兴绿色信贷市场,为转变经济发展方式、实现节能减排目标做出贡献.

--分析人士称,上市保险企业中期业绩普降,主要受二季度资本市场未有反弹和去年底险企业绩浮亏影响.不过业绩降低在市场预期范围内,对后市股价影响不大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 苏丹; 审校 张喜良

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