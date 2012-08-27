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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 08:17 BJT

〔韩国股市〕盘初下跌;三星电子因官司打输苹果而挫跌

路透首尔8月27日电---韩股周一盘初下跌,三星电子(005930.KS)股价挫跌7%,此前美国法官认为三星抄袭苹果(AAPL.O)产品的重要特性,并判赔10.5亿美元.

0002GMT时,韩股综合股价指数.KS11跌0.38%至1,912.50点.(完)

--编译 戴素萍;审校 孙茉莉

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