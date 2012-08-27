〔中国个股〕闽灿坤B拟6:1缩股维持上市地位,深交所称此法仅限纯B股公司

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透上海8月27日电---受中国股票退市新规影响最为直接,并面临退市风险的厦门灿坤实业股份有限公司(200512.SZ)周六公告称,拟按6:1的比例对全体股东进行缩股,以维持上市公司地位.公司股票将继续停牌.
缩股后,闽灿坤B总股本将从目前的11.12亿股,减至1.85亿股.按其停牌前0.45港元的收盘价简单计算,缩股后其对应股价应为2.7港元.
对此,深圳证券交易所有关负责人表示,B股市场长期不活跃,而纯B股公司缺乏融资功能,扩张股本只能通过送红股或转增等方式,股价比较低迷有客观原因.鉴于其特殊性,通过缩股方式保留上市地位的做法局限于纯B股公司.
深交所"股票上市规则(2012年修订)"规定,在该所仅发行B股股票的上市公司,通过该所交易系统连续20个交易日的每日股票收盘价均低于股票面值,该所有权决定终止其股票上市交易.
深交所并称,对纯B股公司因股价持续跌破面值面临退市的,除缩股方式外,深交所还鼓励公司通过大股东增持、公司回购等方式维持上市地位.同时对选择主动退市的公司,会充分考虑历史因素并尊重公司的意愿,符合条件后安排其重新上市.
面临类似困境的B股上市公司还有建摩B(200054.SZ),该公司因筹划重大事项继续停牌.
闽灿坤B股票自8月2日起停牌,停牌前收报0.45港元;从7月9日起至8月1日止,闽灿坤B已连续18个交易日每日股票收盘价低于每股面值1元人民币.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)