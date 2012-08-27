日韩经济指标预测--8月27日-9月3日****

更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
路透8月27日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------8月27日当周--------------------------------
8月26日(日)
2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 100
8月27日(一)
暂无重要经济数据.
8月28日(二)
2300 韩国经济经常账(亿美元) 7月 -- 36.8
8月29日(三)
2100 韩国央行制造业景气判断指数 8月 -- 69
2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
8月30日(四)
2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +1.6%
服务业产出(较前月) -- -0.4%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 47.9
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 7月 -- +1.6%
(较前月) -- -1.3%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- -0.2%
全国核心CPI(较上年同期) -- -0.2%
东京地区CPI(较上年同期) 8月 -- -0.8%
东京地区核心CPI(较上年同期) -- -0.6%
2330 日本失业率 7月 -- 4.3%
求职求才比 -- 0.82
2350 日本工业生产 7月初值 -- +0.4%
工业生产一个月预估 -- +4.5%
工业生产两个月预估 -- -0.6%
8月31日(五)
0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +4.6%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 7月 -- -0.2%
9月1日(六)
0000 韩国贸易收支(亿美元) 8月初值 -- 顺差28
进口 -- -5.4%
出口 -- -8.8%
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
9月2日(日)
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第二季 -- +3.3%
----------------------------------9月3日当周--------------------------------
9月3日(一)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 8月 -- 47.20
(完)
--整理 白云;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 +0.3% -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +1.9% 2月23日(四) 0030 澳洲资本支出 第四季 -1.0% -4.0% 建筑资本支出 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月22日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超2,974 外资投资日股(亿日圆) -- 买超1,756 2月23日(四) 0100 韩国央行利率决定 2月 -- 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 2月 -- 93 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月27日当周 2月27日(一)