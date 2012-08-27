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货币新闻 | 2012年 8月 27日 星期一 08:30 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶盘初上涨逾3%,跟随日股涨势

路透东京8月27日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周一上涨达3.7%,得益于日本股市高开,因对于欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)将采取更多刺激措施的预期升温.

截止0010GMT,TOCOM-1月期胶<0#2JRU:>涨6.9日圆,或3.1%,至每公斤228.2日圆.该期胶稍早高见229.5日圆,涨幅3.7%.

日经指数.N225盘初升0.8%,至9,146.50点,升越五日移动均线切入位9,136.81点.东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至761.78点.[ID:nSB1744346](完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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