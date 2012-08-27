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亚洲 | 2012年 8月 27日 星期一 08:15 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上涨,寄望美联储和欧洲央行祭出刺激政策

路透东京8月27日电---日股日经指数周一盘初上涨,从上日大跌中反弹,得益于有关欧洲央行(ECB)和美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出进一步刺激政策的预期升温,令风险偏好改善.

日经指数.N225盘初升0.8%,至9,146.50点,升越五日移动均线切入位9,136.81点.东证股价指数.TOPX上涨0.6%,至761.78点.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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