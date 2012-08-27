版本:
中国
市场报道 | 2012年 8月 27日 星期一 08:22 BJT

《汇市简讯》英镑/美元技术面显示,1.577料为支撑位

2359GMT

* 英镑/美元的近来高位1.59是5月跌势的61.8%费波纳奇回档位

* 由于缺乏支撑水平,英镑已迅速回落

* 1.577料为首道可靠支撑,最后一道防线在1.571

* 伺机在回跌至1.577之际买入,在1.571下方设立停止单

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/ruk89s).(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐