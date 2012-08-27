〔金砖国家〕8月24日股汇市收盘纵览

路透8月27日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月24日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.88%,报965.47点.

中国股市:沪综指周五收跌1%,并创下近三年半收盘新低.前日汇丰PMI数据利空效应开始发酵,大盘受经济下滑忧虑冲击开始再度全面走低.分析师认为,经济面持续疲弱导致股市缺乏上行动力,短线料继续震荡整理.沪综指.SSEC收报2,092.1点,跌20.97点或0.99%,创下2009年3月3日2,071点以来收盘新低;盘中最低曾触及2,089.22点.本周股指累计下滑1.08%,为连续第二周下滑.今日沪市A股成交金额496亿元人民币,上日为502亿元.[.SSCN]

香港股市:遭遇近一个月来最差单日表现,受资源股拖累,此前美国圣路易斯联储总裁削弱了美联储将很快实施刺激举措的憧憬.其表示近来经济数据改善,美联储公布的会议记录已"有些过时".恒生指数.HSI收低1.3%,报19,880点,为8月2日以来最低收盘位,本周累计跌1.2%.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,本周累计亦跌1.6%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五微跌,虽然隔夜欧元走强并触及七周高位,人民币中间价亦微幅上升,连续四日走强触及月内高点,但盘中结售汇仍较均衡,成交变化不大.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水从高位略回落至1,180点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4725元.[CNY/CN][ID:nSB1743166]

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印度股市:收低,ICICI Bank等银行股跌幅居前.尽管经济增长放缓,印度央行再次表示不愿降息.不过指标股指仍连续第四周上涨.指标BSE指数.BSESN收跌0.38%,至17,783.21点,但本周上涨0.52.[.BO][ID:nL4E8JO2R0]

印度汇市:中断四日连涨收低,因获利了结打击全球风险资产,而且国会的政治僵局仍在持续,使进行有力政策改革的希望降温.印度卢比兑美元INR=D2收报55.4950/5050,上日收报55.26/27,本周上涨0.4%.[INR/][ID:nL4E8JO391]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,436.840点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌0.56%至773.89点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.58%至31.8625;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.06%,报39.8650.

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巴西股市:削减跌幅收盘近持平,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在致国会一个监督委员会的信中表示,美联储有空间出台额外货币刺激举措以提振美国经济[ID:nSB1744030].巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP小幅收低0.15%,至58,425.76点;本周下跌1.1%,为连续第二周下跌.[ID:nL2E8JOE5H]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=削减稍早跌幅,报2.0246,接近上日收盘价,之前有消息称欧洲央行正考虑在新的购买公债计划下设定收益率区间目标.[ID:nL2E8JO9Y0]

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南非股市:在资源类股的拖累下收低,投资者为主要央行拟增加货币供应以刺激经济增长的计划感到担忧.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.13%,至31,567.19点.综合指数.JALSH收跌0.14%至35,794.12点.[.J][ID:nL6E8JOBXD]

南非汇市:南非兰特收低,追随欧元的跌势,并受到该国持续的政治风险担忧拖累.不久前Marikana铂(白金)矿发生暴力冲突,导致44人丧生.兰特兑美元ZAR=D3盘中最多曾下跌1.2%,截至1553GMT,报8.3950,较周四收盘价8.3225下跌0.87%.[ZAR/][ID:nL6E8JOF0F](完)